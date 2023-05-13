В Донецке создали противоосколочные жилеты для собак

Донецкая компания «3Д Техно» создала противоосколочные жилеты для собак

В Донецке созданы противоосколочные жилеты для собак, имеющие защиту по классам Бр1 и С2. Об этом РИА Новости рассказал директор предприятия «3Д Техно» Михаил Кондрус.

Жилеты большей и меньшей площади предназначены для служебных собак, помогающих штурмовикам в зоне специальной военной операции. «Большой жилет полностью оснащен стропами системы Молли для размещения на нем дополнительной полезной нагрузки, такой как небольшой объем боекомплекта, это могут быть аптечки и другие полезные элементы нагрузки», — сказал руководитель предприятия.

На жилете меньшей площади с баллистическим противоосколочным пакетом можно размещать на двух сторонах по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты.

По словам Кондруса, жилеты планируется изготавливать серийно.

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