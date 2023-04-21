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18:11, 21 апреля 2023Наука и техника

Российская компания представила костюм-невидимку «Богомол-Z»

Компания «Альфа-К» представила костюм для снайперов «Богомол-Z»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская компания «Альфа-К» представила «костюм-невидимку» «Богомол-Z». Об этом РИА Новости сообщил представитель разработчика Виктор Константинопольский.

Костюм, позволяющий снайперам скрыться от вражеских тепловизоров, представили на II специализированной выставке «Экипировка», проходящей в Москве. По словам Константинопольского, костюм могут использовать бойцы в зоне специальной военной операции (СВО).

«Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует Министерство обороны России, бойцы в зоне СВО. По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги», — заявил представитель компании.

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В апреле гендиректор завода «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко сообщил, что для участников специальной военной операции налажено производство бронежилетов «Оберег», позволяющих выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.

В октябре в «Ростехе» сообщили о наращивании производства экипировки «Ратник».

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Иван Потапов
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