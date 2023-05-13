Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 13 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об активизации ВСУ на всей линии боевого соприкосновения

Власти ДНР рассказали, что ВСУ активизировались в воздухе и ищут слабые места в обороне

Фото: Reuters

Украинские войска активизировались на всей линии боевого соприкосновения. Об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские подразделения прощупывают оборону ВС РФ и ищут в ней слабые места. «Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — уточнил Гагин.

Материалы по теме:
Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления
Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления
3 мая 2023
«Вокруг кровища, а голова не работает» Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
«Вокруг кровища, а голова не работает»Военный врач — о спасении раненых, работе на передовой и уроках СВО
11 мая 2023

По данным представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), возросло число обстрелов населенных пунктов ДНР. Согласно этим данным, с полуночи до 17:00 субботы, 13 мая, наблюдатели зафиксировали более 30 фактов обстрелов жилых кварталов Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки. До 20 апреля число обстрелов населенных пунктов ДНР составляло около 15 за аналогичный период в течение дня.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города ВСУ. В один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Крушение вертолетов и истребителей в Брянской области назвали авиазасадой
В ДНР заявили об активизации ВСУ на всей линии боевого соприкосновения
Зеленский объявил о новых решениях по защите неба Украины
В Госдуме призвали к разрыву дипотношений с Великобританией
«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем
Стали известны дата и место прощания с Эдуардом Сагалаевым
Зеленский встретился с Папой Римским
Минюст России решил проверять рекламу на духовно-нравственные ценности
Синоптик предупредил о высоком уровне пожароопасности в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.