В ДНР заявили об активизации ВСУ на всей линии боевого соприкосновения

Власти ДНР рассказали, что ВСУ активизировались в воздухе и ищут слабые места в обороне

Украинские войска активизировались на всей линии боевого соприкосновения. Об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские подразделения прощупывают оборону ВС РФ и ищут в ней слабые места. «Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — уточнил Гагин.

По данным представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), возросло число обстрелов населенных пунктов ДНР. Согласно этим данным, с полуночи до 17:00 субботы, 13 мая, наблюдатели зафиксировали более 30 фактов обстрелов жилых кварталов Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки. До 20 апреля число обстрелов населенных пунктов ДНР составляло около 15 за аналогичный период в течение дня.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города ВСУ. В один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся.