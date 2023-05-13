В ДНР заявили об активизации ВСУ на всей линии боевого соприкосновения
Украинские войска активизировались на всей линии боевого соприкосновения. Об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.
По его словам, украинские подразделения прощупывают оборону ВС РФ и ищут в ней слабые места. «Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — уточнил Гагин.
По данным представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), возросло число обстрелов населенных пунктов ДНР. Согласно этим данным, с полуночи до 17:00 субботы, 13 мая, наблюдатели зафиксировали более 30 фактов обстрелов жилых кварталов Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки. До 20 апреля число обстрелов населенных пунктов ДНР составляло около 15 за аналогичный период в течение дня.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при обстреле города ВСУ. В один из домов оказавшегося под обстрелом Куйбышевского района города попал «взрывоопасный предмет», из-за чего дом загорелся.