Поляков попросили не трогать прилетевший из Белоруссии аэростат

Власти Польши попросили жителей страны не поднимать аэростат, прилетевший из Белоруссии

Жителей Польши попросили не трогать аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии. О сообщении правительственного центра безопасности Польши (RCB), которое получили поляки, рассказывает РИА Новости.

Прилетевший на территорию страны аппарат, предполагают польские власти, может оказаться разведывательным. «Ведутся поиски воздушного объекта, напоминающего шар. В случае обнаружения не поднимайте его, сообщите в ближайшее отделение полиции», — уточняется в сообщении RCB, которое жители трех польских воеводств получили на свои мобильные телефоны.

Радиолокационный контакт с объектом, сообщили польские военные, был потерян в районе города Рыпин Куявско-Поморского воеводства на севере страны.

Пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура подтвердил, что в район падения направлена поисковая группа. «Приступил к работе наземный поисково-спасательный отряд войск территориальных обороны. Его отправили в район. Он вошел в подчинение оперативного командования вооруженных сил», — рассказал Сура.

Ранее сообщалось, что польские военные ищут прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект. В поисках неопознанного объекта примут участие дежурные войска территориальной обороны и пожарная стража.