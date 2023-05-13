Российский вратарь установил историческое достижение в НХЛ

Хоккеист Бобровский установил новый рекорд «Флориды Пантерc» по количеству сейвов в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерc» Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд по количеству отраженных бросков в решающем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В пятой встрече серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против «Торонто Мейпл Лифс» хоккеист совершил 50 сейвов. До этого историческое достижение принадлежало Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил 39 спасений.

Матч завершился победой «Флориды» в овертайме со счетом 3:2. Команда одержала четвертую победу в серии до четырех побед и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнс».

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего 34-летний российский голкипер провел в НХЛ 642 встречи. В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, 24 из которых завершились победой.