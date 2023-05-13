Российские военные начали испытания бункера-укрытия, способного выдержать вес до 20 тонн

В России идут испытания быстровозводимого бункера-укрытия, способного уберечь от минометных снарядов и выдержать вес до 20 тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Энергоинновация» Евгения Цирульникова.

Он уточнил, что бункер находится на испытаниях во фронтовой зоне в Донецкой народной республике (ДНР). «Образец бункера-убежища отправлен в Росгвардию и уже применяется в районе передовой в ДНР. Планируем, что в будущем может быть выпущена целая партия подобных бункеров», — отметил руководитель.

Он уточнил, что бойцы должны предоставить отзывы по итогам эксплуатации убежища. Оно оснащено системами автономного электропитания, вентиляции, отопления, местами для отдыха и работы персонала. При этом вес конструкции составляет 6,5 тонн. Бункер можно заглублять в землю на глубину примерно до шести метров. Кроме того, его можно использовать в качестве наземного блокпоста с дополнительной защитой в виде мешков с песком.

Ранее стало известно, что российские летчики используют в зоне специальной военной операции (СВО) сверхзвуковые ракеты «воздух — земля» Х-31ПД, крупнокалиберные ракеты Х-29, тяжелые тактические управляемые ракеты Х-59М и управляемые ракеты «воздух — земля» малой дальности Х-38.