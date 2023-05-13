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07:06, 13 мая 2023Экономика

В Минфине США высказались о сроках наступления дефолта

Глава Минфина США Йеллен обещала назвать Конгрессу сроки дефолта в течение двух недель
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала сроки наступления возможного дефолта в стране. Ее слова приводит Bloomberg.

Йеллен высказалась о сроках наступления дефолта и обещала назвать Конгрессу эту дату в течение двух недель. «Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять [данные]... но, несомненно, в течение следующих нескольких недель», — подчеркнула она.

Ранее министр оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила она. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.

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Марина Совина
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