В Минфине США высказались о сроках наступления дефолта

Глава Минфина США Йеллен обещала назвать Конгрессу сроки дефолта в течение двух недель

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала сроки наступления возможного дефолта в стране. Ее слова приводит Bloomberg.

Йеллен высказалась о сроках наступления дефолта и обещала назвать Конгрессу эту дату в течение двух недель. «Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять [данные]... но, несомненно, в течение следующих нескольких недель», — подчеркнула она.

Ранее министр оценила сроки наступления дефолта в стране. Согласно ее прогнозу, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. «Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила она. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.