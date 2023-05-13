Украинские военные за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 280 снарядов

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 288 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным ведомства, в результате обстрелов два человека погибли, десять получили ранения. Российские военные зафиксировали 54 удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров.

Удары наносились по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому, Петровскому районам Донецка, а также Благодатному, Владимировке, Гольмовскому, Горловке. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Макеевку, Старомайорский, Старомлиновку, Ясиноватую. Были повреждены семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Украина за семь часов выпустила более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР.