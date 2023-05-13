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01:26, 13 мая 2023Бывший СССР

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР более 280 снарядов

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили 288 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным ведомства, в результате обстрелов два человека погибли, десять получили ранения. Российские военные зафиксировали 54 удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров.

Удары наносились по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому, Петровскому районам Донецка, а также Благодатному, Владимировке, Гольмовскому, Горловке. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Макеевку, Старомайорский, Старомлиновку, Ясиноватую. Были повреждены семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Украина за семь часов выпустила более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР.

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Марина Совина
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