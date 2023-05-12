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21:17, 12 мая 2023Бывший СССР

Украина за семь часов выпустила более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР

Украинские войска за семь часов выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Украинские войска в пятницу, 12 мая, почти за семь с половиной часов нанесли 16 ударов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории региона 101 снаряд из тяжелой артиллерии. По Донецку был выпущен 41 снаряд из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Он подвергался обстрелам шесть раз. Украинские военные обстреляли Ясиноватую пять раз (31 снаряд из орудий калибра 155 и 152 миллиметров).

Кроме того, ВСУ трижды ударили по Владимировке, они выпустили 18 аналогичных снарядов. По одному разу под обстрел попали Старомайорское и Благодатное, по ним украинской стороной было выпущено 11 снарядов калибра 155 и 152 миллиметров.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о большом числе раненых при обстреле ВСУ из «Градов».

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Марина Совина
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