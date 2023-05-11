Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 11 мая 2023Бывший СССР

Власти Горловки сообщили о большом числе раненых при украинском обстреле

Мэр Горловки Приходько сообщил о большом числе раненых при обстреле ВСУ из «Градов»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) есть много пострадавших среди мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, силы Киева выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

«Много раненых мирных граждан», — констатировал Приходько.

Накануне представительство ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отмечало, что ВСУ обстреляли Горловку из «Градов».

В конце апреля сотрудники управления ФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины. Сам Приходько заявил, что, если бы взрывное устройство сработало, пострадали бы и жители дома, рядом с которым планировалось покушение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Сексолог предупредила о вреде симуляции оргазма
Раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей
Стало известно о планах Зеленского приехать в Рим в ближайшее время
Украина понадеялась получить от США авиационные ракеты большой дальности
Жена Костомарова прокомментировала слухи об отправке мужа за границу
Власти Горловки сообщили о большом числе раненых при украинском обстреле
В России предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
Экс-посла Украины в ФРГ назначили главой дипмиссии в Бразилии
В Минобрнауки прокомментировали идею вернуть распределение в вузы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.