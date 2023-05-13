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02:04, 13 мая 2023Экономика

США и ЕС договорились усилить сотрудничество по мерам экономической безопасности

Bloomberg: США и Евросоюз усилят сотрудничество в области мер экономической безопасности

Фото: Francois Lenoir / Reuters

США договорились с Евросоюзом (ЕС) об усилении сотрудничества, подразумевающее расширение сотрудничества по мерам экономической безопасности с целью противодействия влиянию Китая, сообщает агентство Bloomberg.

В распоряжении издания оказался черновой вариант заявления Совета по торговле и технологиям США и ЕС, очередное заседание которого пройдет в конце мая. В документе отмечается, что западные государства обеспокоены из-за якобы использования Пекином экономического принуждения с целью заставить другие страны совершить то или иное действие в его интересах.

Также Соединенные Штаты и ЕС собираются напомнить о важности соблюдения ограничений в отношении России и Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал нахождение крупнейшего венгерского банка ОТР в черном списке банков Украины неприемлемым. Он потребовал исключить финансовую организацию из списка «международных спонсоров войны», в которую она попала из-за продолжения работы в России.

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Марина Совина
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