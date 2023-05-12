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22:53, 12 мая 2023Мир

Венгрия потребовала от Украины исключить банк ОТР из списка спонсоров войны

Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал от Киева исключить банк ОТР из списка спонсоров войны
Петер Сиярто

Петер Сиярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выступил с требованием в адрес Украины исключить венгерский банк ОТР из списка «международных спонсоров войны», в который Киев ранее включил его в связи с продолжением работы в России.

Он назвал нахождение финансовой организации в данном списке неприемлемым и подчеркнул, что деятельность крупнейшего банка страны полностью соответствует как национальным, так и международным законам. По словам главы МИД, Венгрия и так находится в непростой экономический ситуации в связи с санкциями Запада против России, а нахождение ОТР в черном списке Украины еще больше осложняет возможность Будапешта оказывать помощь Киеву.

Ранее Сийярто опроверг предположения СМИ и некоторых экспертов о том, что долгосрочные соглашения о поставках газа из России оказались в настоящее время невыгодными для Будапешта в связи с уменьшением рыночных цен на топливо. Он отметил, что контракт с «Газпромом» составлен таким образом, что зафиксированная в нем цена определенным образом привязана к рынку.

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Марина Совина
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