Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:54, 6 мая 2023Экономика

Венгрия сообщила о выгодном контракте с Газпромом

Глава МИД Сийярто опроверг предположения, что контракт с «Газпромом» невыгоден Венгрии
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг предположения СМИ и некоторых экспертов о том, что долгосрочные соглашения о поставках газа из России оказались в настоящее время невыгодными для Будапешта в связи с уменьшением рыночных цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, контракт с «Газпромом» составлен таким образом, что зафиксированная в нем цена определенным образом привязана к рынку. Он назвал «Газпром» надежным партнером и отметил, что благодаря этому власти страны могли не переживать о поставках даже в самые сложные периоды.

По словам Сийярто, если цена на природный газ на мировом рынке снизится, то снизится и цена, которую Венгрия «должна платить российским партнерам». «Конечно, это верно и в другом направлении, и я попрошу оппозиционных экспертов не жаловаться, если в течение двух месяцев мы не будем платить более высокую цену, чем та, которая установится на мировом рынке, потому что контракт следует за рыночными ценами с отставанием в два месяца», — сказал глава министерства.

11 апреля Сийярто заявил о продлении соглашения с Россией о дополнительных поставках газа и о льготном режиме его оплаты.

В конце марта правительство России сообщило о выполнении всех обязательств перед Венгрией. По просьбе Будапешта Москва согласилась осуществлять дополнительные поставки энергоресурсов в страну.

Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
На счетах Блиновской арестовали сотни миллионов рублей
Nintendo сохранит минимальное присутствие в России до конца 2025 года
Зеленский отчитался перед комиссией о связанных со вступлением в ЕС реформах
В российском городе столкнулись девять автомобилей
Венгрия сообщила о выгодном контракте с Газпромом
Binance заподозрили в помощи россиянам в обходе санкций
Павел Артемьев назвал самое московское стихотворение
В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа
Кабмин Украины одобрил проект закона о снижении предельного призывного возраста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.