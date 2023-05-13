Эрдоган уличил Байдена в попытке откреститься от прежних слов

Президент Турции Эрдоган заявил, что Байден пытался откреститься от прежних слов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk уличил американского коллегу Джо Байдена в попытке откреститься от прежних слов.

Он отметил, что еще до начала предвыборной кампании будущий глава Белого дома сделал ряд заявлений в пользу устранения главы турецкого лидера.

«После этого мы много раз встречались, и когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — подчеркнул Эрдоган.

Он сравнил линию поведения Байдена с заявлениями кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который сначала призвал Россию не вмешиваться в выборы, а потом назвал это предупреждением и сказал, что у него нет претензий.

Ранее Эрдоган прокомментировал возможность своего проигрыша на выборах главы государства, намеченных на 14 мая. Он заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем.

