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03:18, 13 мая 2023Мир

Эрдоган уличил Байдена в попытке откреститься от прежних слов

Президент Турции Эрдоган заявил, что Байден пытался откреститься от прежних слов
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk уличил американского коллегу Джо Байдена в попытке откреститься от прежних слов.

Он отметил, что еще до начала предвыборной кампании будущий глава Белого дома сделал ряд заявлений в пользу устранения главы турецкого лидера.

«После этого мы много раз встречались, и когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — подчеркнул Эрдоган.

Он сравнил линию поведения Байдена с заявлениями кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который сначала призвал Россию не вмешиваться в выборы, а потом назвал это предупреждением и сказал, что у него нет претензий.

Ранее Эрдоган прокомментировал возможность своего проигрыша на выборах главы государства, намеченных на 14 мая. Он заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем.

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Марина Совина
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