Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность своего проигрыша на выборах главы государства, намеченных на 14 мая. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган высказался о возможном проигрыше на выборах и заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем.

«Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе [проголосует за кандидата от оппозиции], то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — отметил он.

При этом глава государства выразил уверенность, что граждане Турции поддержат его и его Партию справедливости и развития.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов оценил шансы кандидатов в президенты Турции за два дня до выборов. По его мнению, Эрдоган победит в первом туре голосования.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая в том случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов.