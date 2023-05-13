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01:41, 13 мая 2023Мир

Эрдоган высказался о возможном проигрыше на выборах

Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: G20 Media Center / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность своего проигрыша на выборах главы государства, намеченных на 14 мая. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган высказался о возможном проигрыше на выборах и заявил о готовности покинуть пост президента Турции демократическим путем.

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«Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе [проголосует за кандидата от оппозиции], то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — отметил он.

При этом глава государства выразил уверенность, что граждане Турции поддержат его и его Партию справедливости и развития.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов оценил шансы кандидатов в президенты Турции за два дня до выборов. По его мнению, Эрдоган победит в первом туре голосования.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая в том случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов.

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Марина Совина
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