Шансы кандидатов в президенты Турции за два дня до выборов оценили

Политолог Тарасов предрек Эрдогану победу в первом туре президентских выборов в Турции

Все идет к тому, что действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган победит в первом туре президентских выборов. Разрыв будет небольшой, но это будет победа. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы кандидатов в президенты за два дня до выборов в Турции эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

Политолог отметил, что президентские выборы в этом году в Турции очень сложные.

«Все дело в том, что эти выборы имеют специфические характеристики. Во-первых, никогда еще за последние годы не наблюдалось такое активное вмешательство в избирательный процесс Запада и США. Во-вторых, Эрдоган и [кандидат в президенты Кемаль] Кылычдароглу — это традиционные партнеры и противники», — сообщил Тарасов.

Еще одна особенность президентских выборов в Турции состоит в том, что в стране печатается очень много социологических опросов, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Но доверять этим опросам нельзя Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока

«Они заказываются как партиями, так и правительством, печатными корпорациями и так далее. По этим опросам, то Эрдоган победит в первом туре, то Кылычдароглу его догоняет, то уже он побеждает. Но ясно, что они идут нос к носу», — объяснил он.

Прогноз на президентские выборы

При этом политолог заявил, что считает маловероятным проведение второго тура президентских выборов.

Мне кажется, что сейчас ситуация идет к тому, что Эрдоган постарается победить в первом туре. Разрыв будет небольшой, но это будет победа Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока

«У Эрдогана есть геополитическая модель: независимая Турция как один из центров мировой силы, которая играет активную роль в становлении нового мирового порядка. А Кылычдароглу вообще не имеет модели геополитического развития. Он считает, что Турция должна продолжать свой традиционный курс на Запад, как это было лет 20-30 назад. Вот принципиальная разница», — отметил эксперт.

Еще одним принципиальным разногласием между кандидатами, по словам Тарасова, является то, что Кылычдароглу недоволен тем, что Турция развивает сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

14 мая в Турции пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. Единственным соперником нынешнего главы государства в президентской гонке станет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.