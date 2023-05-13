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01:30, 13 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвал Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба ВС России Герасимова сильным врагом
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в документальном фильме в эфире украинского телевидения заявил, что ему нравится изучать работы начальника Генштаба Вооруженных сил — замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Его слова приводит РИА Новости.

Залужный признался, что интересуется мнением Герасимова как военного. Он также назвал его сильным и непредсказуемым врагом.

«Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — заключил главком ВСУ.

Ранее Залужный заявлял о превосходстве начальника Генштаба России. «Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — рассказал украинский военный.

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Марина Совина
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