На Украине назвал Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба ВС России Герасимова сильным врагом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в документальном фильме в эфире украинского телевидения заявил, что ему нравится изучать работы начальника Генштаба Вооруженных сил — замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Его слова приводит РИА Новости.

Залужный признался, что интересуется мнением Герасимова как военного. Он также назвал его сильным и непредсказуемым врагом.

«Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — заключил главком ВСУ.

Ранее Залужный заявлял о превосходстве начальника Генштаба России. «Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — рассказал украинский военный.