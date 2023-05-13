В России одобрили соглашение с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту

Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Кабмин России одобрил межправительственное соглашение с Китаем о поставках российского газа по дальневосточному маршруту. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации, законопроект внесут в Госдуму.

Само соглашение было подписано Москвой и Пекином 31 января 2023 года, в нем указываются условия сотрудничества по поставкам газа, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе Дальнереченска и Хулиня.

Отмечается, что поставки российского трубопроводного газа в Китай увеличатся на 10 миллиардов кубических метров и достигнут 48 миллиардов кубометров в год, когда проект заработает на полную мощность.

Единственной организацией, которая может поставлять топливо по трансграничному участку, а также отвечает за строительство и эксплуатацию, назначен «Газпром». В Китае прием будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), строительством и эксплуатацией займется Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Для поставок в Китай будет построен отвод протяженностью около 25 километров от уже готовой магистрали Сахалин — Хабаровск — Владивосток, которая проходит вдоль китайской границы. Проектирование ветки началось в августе.

