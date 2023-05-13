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18:28, 13 мая 2023Интернет и СМИ

Стали известны дата и место прощания с Эдуардом Сагалаевым

Прощание с Эдуардом Сагалаевым пройдет 16 мая на Троекуровском кладбище

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Родные Эдуарда Сагалаева рассказали о дате и месте прощания с ним. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно информационному агентству, прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей пройдет 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Эдуард Сагалаев — известный российский журналист, член Академии российского телевидения, заслуженный журналист России, лауреат Госпремии СССР. Молодость Сагалаев провел в узбекском Самарканде, где родился в 1946 году. В 1991-м он занял пост председателя Союза журналистов СССР. После распада Советского Союза Сагалаев стоял у истоков телеканала ТВ-6, а также непродолжительное время занимал должность гендиректора Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев был на протяжении 28 лет — с 1995 года.

Он скоропостижно скончался субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет.

Ранее сообщалось, что на 78 году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Шуляковский. С 1974 года Виктор Шуляковский был одним из ведущих актеров Театра на Таганке.

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Никита Савин
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