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12:37, 13 мая 2023Интернет и СМИ

Умер глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в субботу, 13 мая, в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — заявил собеседник агентства.

Сагалаев — известный российский журналист, член Академии российского телевидения, заслуженный журналист России, лауреат Госпремии СССР. Молодость Салагаев провел в узбекском Самарканде, где родился в 1946 году. В 1991 году он занял пост председателя Союза журналистов СССР. После распада Советского Союза Сагалаев стоял у истоков телеканала ТВ-6, а также непродолжительное время занимал должность гендиректора Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев был на протяжении 28 лет — с 1995 года.

8 мая стало известно, что заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет. С 1974 года Виктор Шуляковский был одним из ведущих актеров Театра на Таганке.

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Олег Давыдов
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