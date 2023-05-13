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00:08, 13 мая 2023Спорт

Российского футболиста дисквалифицировали на 10 матчей в иностранном чемпионате

Футболиста Магомед-Шапи Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей в чемпионате Израиля

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российского футболиста Магомед-Шапи Сулейманова, выступающего за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, дисквалифицировали за участие в массовой драке. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на решение Федерации футбола Израиля.

Потасовка произошла 1 мая в концовке встречи турнира против «Маккаби» из Хайфы, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу «Хапоэля». Отмечается, что российский нападающий ударил по лицу Долеву Хазизу из «Маккаби». За это дисциплинарная инстанция отстранила 23-летнего спортсмена на десять матчей чемпионата Израиля.

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара» и дебютировал в профессиональном футболе в 2017 году. За первую команду «Краснодара» он провел 119 матчей и забил 23 мяча. В 2021 году он уходил в аренду в турецкий «Гиресунспор», в «Хапоэль» — в 2022-м.

После 34 матчей «Маккаби» лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 78 очков. «Хапоэль» занимает второе место, имея в активе 74 очка.

Анастасия Борисова
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