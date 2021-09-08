«Краснодар» отправил 21-летнего россиянина в Европу

Магомед-Шапи Сулейманов проведет сезон в «Гиресунспоре» на правах аренды

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отправится в турецкий «Гиресунспор». Об этом сообщается на сайте клуба.

Таким образом, 21-летний хавбек проведет остаток сезона на правах аренды в Европе. Сулейманов — воспитанник краснодарского клуба.

В августе сообщалось, что «Краснодар» отказался отправить игрока в аренду в другой турецкий клуб — «Коньяспор». Отмечалось, что переговоры зашли в тупик из-за нежелания «быков» включить в договор пункт о праве выкупа прав на футболиста.

Сулейманов дебютировал в профессиональном футболе в 2017 году. За первую команду «Краснодара» он провел 118 матчей и забил 23 гола.

«Гиресунспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги. Команда проиграла все три стартовых матча чемпионата.