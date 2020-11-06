Гол россиянина признан лучшим за неделю в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с лучшими голами недели в Лиге чемпионов. Подборка опубликована в Twitter-аккаунте организации.
Автором лучшего гола недели стал российский форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Он поразил ворота «Севильи» ударом со штрафного.
Среди номинантов — нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, Луис Диас из «Порту», а также хавбек «Боруссии» Алассан Плеа.
«Краснодар» уступил «Севилье» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу испанцев.