Футболист оформил дубль двумя ударами из-за пределов штрафной

Полузащитник колумбийского «Индепендьенте» Ларри Хоан Ангуло Риаскос оформил дубль в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Либертада». Видео голов колумбийцев опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
В обоих случаях Риаскос отличился после ударов из-за пределов штрафной площади. Первый гол колумбиец забил после того, как принял мяч около центрального круга. Еще одним дальним ударом отметился его одноклубник Хавьер Рейна.
Четвертый гол забил Карлос Авалос. Итоговый счет матча — 4:2 в пользу «Индепендьенте».