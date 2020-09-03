Футболист забил дальним ударом в конце матча и спас команду от поражения

🚀 AN ABSOLUTE MISSILE! 🚀— Major League Soccer (@MLS) September 3, 2020
Pablo Ruiz SMASHES it from DEEEEEEP for his first MLS goal to equalize it at 85' #RSLvSEA pic.twitter.com/wZTeUAIHpK
«Реал Солт-Лейк» ушел от поражения от «Сиэтл Саундерс» в матче Главной лиги футбола (MLS) благодаря голу аргентинского полузащитника Пабло Руиса. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
21-летний хавбек пробил с дальней дистанции на 85-й минуте встречи и поразил девятку ворот соперника. Гол Руиса спас «Реал Солт-Лейк» от поражения, сделав счет 2:2. Для аргентинца этот гол стал первым в составе клуба.
«Реал Солт-Лейк» занимает седьмое место в западной конференции MLS.