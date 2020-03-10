Футболист забил ударом с 36 метров и напомнил Роберто Карлоса

Норвежский защитник «Филадельфия Юнион» Якоб Глеснес реализовал штрафной в матче MLS против «Лос-Анджелеса». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
Игроку обороны удался удар с 36 метров. Видео набрало популярность в Twitter. Аккаунт британского издания The Mirror сравнил исполнение Глеснеса со штрафными ударами бывшего игрока сборной Бразилии Роберто Карлоса.
Итоговый счет противостояния «Юнион» и «Лос-Анджелеса» — 3:3. Гол Эдди Сегуры спас калифорнийский клуб от поражения.
«Лос-Анджелес» занимает пятую строчку в Западной конференции MLS. В Восточной конференции «Филадельфия Юнион» идет на 10-м месте.
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