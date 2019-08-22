Российский футболист забил победный гол дальним ударом в «девятку»

FC Alania / Facebook

Владикавказская «Алания» выбила волгоградский «Ротор» из Кубка России благодаря дальнему удару Бутты Магомедова. Видео взятия ворот опубликовано в Facebook клуба.

Магомедов отличился при счете 1:1. На 68-й минуте он воспользовался передачей партнера, который решил не подавать мяч в штрафную с углового. Магомедов принял пас и пробил с дальней дистанции, поразив дальнюю «девятку» ворот соперника.

Благодаря его мячу «Алания» пробилась в 1/16 Кубка России. На данной стадии в борьбу за трофей вступают клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

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