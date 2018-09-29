Футболист «Ливерпуля» спас команду от поражения дальним ударом в девятку

Нападающий мерсисайдского «Ливерпуля» Даниэль Старридж сравнял счет в матче с «Челси», даровав своему клубу ничью. Видео взятия ворот опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь Gitau®.

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За две минуты до конца основного времени матча «Ливерпулю» удалась позиционная атака. Старридж принял передачу у партнера, находясь почти в 25 метрах от ворот и пробил. Мяч влетел в самую девятку ворот «Челси». Гол позволил мерсисайдцам сравнять счет в концовке встречи. Игра завершилась со счетом 1:1.

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