«Краснодар» отказался отпускать россиянина в европейский клуб

«Краснодар» ответил на запрос «Коньяспора» по аренде Магомеда-Шапи Сулейманова

«Коньяспор» заинтересован в трансфере российского полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Турецкий клуб рассчитывает на аренду 21-летнего атакующего хавбека. В ответе на запрос «быки» отказываются включать в арендное соглашение пункт о праве выкупа трансфера футболиста. Из-за такого ответа на запрос переговоры приостановлены.

Таким образом, представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) не намерен расставаться с правами на футболиста. Сулейманов попал в сферу интересов еще одного клуба из Европы — итальянской «Венеции».

Трансферная стоимость Сулейманова оценивается в шесть миллионов евро. Контракт полузащитника с «быками» истечет в мае 2022 года.

В сезоне-2020/2021 хавбек отметился четырьмя забитыми мячами в 27 матчах. В нынешнем розыгрыше РПЛ Сулейманов провел четыре матча.

Сулейманов — воспитанник академии «Краснодара». В профессиональном футболе он дебютировал в 2017 году.