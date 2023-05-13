«Спартак» потерял очки в матче с аутсайдером РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ, оставшись в меньшинстве на 47-й минуте

Московский «Спартак» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. На 23-й минуте вывел подмосковную команду вперед нападающий Резиуан Мирзов. На 47-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова. На 56-й минуте счет сравнял форвард Александр Соболев. Таким образом, красно-белые потеряли очки.

В итоге после 27 матчей «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. «Химки», являющиеся аутсайдером РПЛ, занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 18 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 64 очками.

В следующем туре «Спартак» примет московский ЦСКА 21 мая. «Химки» днем ранее на выезде сыграют с грозненским «Ахматом».