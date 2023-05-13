Военный аналитик оценил угрозу от переданных Британией ракет ВСУ

Военный аналитик Джерелиевский: переданные ВСУ ракеты Storm Shadow могут стать угрозой РФ

Военный аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с Ura.ru оценил угрозу, которую могут представлять для России крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, данный вид вооружений может стать проблемой.

«Эти крылатые ракеты могут стать серьезной проблемой. Дело в том, что экспортный вариант предполагает дальность 250 километров, а штатный — 300 километров. Трудно сказать, какие именно поставлены», — заявил он.

Эксперт уточнил, что наличие у ВСУ таких ракет означает, что в зоне досягаемости будут находиться новые российские регионы, Крым, а также граничащие с Украиной районы. Джерелиевский считает, что в том случае, если Киев решится их применить, в ответ Россия может использовать неконвенциональное оружие, которое окажется мощнее того, которое используется против нее. Также он выразил уверенность в том, что Москва примет ответные меры в отношении Лондона из-за передачи Украине Storm Shadow.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).