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02:59, 13 мая 2023Мир

Страны G7 заявят о противодействии экономическому принуждению со стороны КНР

Reuters: страны G7 заявят о противодействии экономическому принуждению со стороны КНР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны «Группы семи» (G7) хотят объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению, прежде всего со стороны Китая, пишет Reuters со ссылкой на чиновника администрации США.

По данным агентства, они сделают заявление в рамках совместного коммюнике на саммите 18-21 мая в японском городе Хиросиме. «Основное утверждение G7 будет наблюдаться в "разделении" со сложными проблемами, включающим экономическое принуждение и другое поведение, которое мы наблюдали, особенно со стороны КНР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы страны G7 приняли совместные меры против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому давлению в отношении партнеров «Большой семерки».

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Марина Совина
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