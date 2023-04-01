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22:57, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о давлении США на G7 из-за политики Китая

Nikkei Asia заявила, что США подталкивают G7 к действиям против Китая

Фото: Uli Deck / Globallookpress.com

США хотят, чтобы страны G7 приняли совместные меры против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому давлению в отношении партнеров «Большой семерки», пишет японская газета Nikkei Asia.

По данным журналистов, американское правительство и Конгресс обсуждают законопроекты о повышении тарифов. Таким образом, Вашингтон пытается отговорить Китай от проводимой им экономической политики.

«США уже призвали к совместному ответу на экономическое принуждение Китая в переговорах на рабочем уровне со странами G7. Они попросили включить этот вопрос в повестку дня встреч "Большой семерки" в 2023 году», — заявило издание.

Ранее стало известно, что страны G7 смогут ввести санкции против компаний из КНР, КНДР и Ирана, которые якобы поставляют России компоненты и технологии для использования в военных целях.

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Марина Совина
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