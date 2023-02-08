Стало известно о планах G7 ввести санкции против компаний Китая и Ирана

Вloomberg: G7 может ввести против компаний из КНР, Ирана и КНДР якобы из-за России

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции против компаний из КНР, КНДР и Ирана, которые якобы поставляют России компоненты и технологии для использования в военных целях. Об этом написало агентство Вloomberg.

Страны-участницы G7 могут ввести санкции против компаний Китая, Ирана и КНДР якобы из-за России к 24 февраля. При этом каждое государство может принять свои меры.

«Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели», — отмечает Вloomberg.

5 февраля вступил в силу потолок цен Евросоюза и G7 на импорт нефтепродуктов из России. Показатель равен 100 долларам за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо). Другой лимит в 45 долларов за баррель действует для товаров с дисконтом (мазут).