В готовности США ликвидировать все запасы химоружия усомнились

Политолог Фельдман усомнился в готовности США ликвидировать все запасы химического оружия

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман усомнился в готовности США ликвидировать все запасы химического оружия. Об этом политолог сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация страны готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия к осени 2023 года.

Президент США лукавит, обещая ликвидировать все запасы химического оружия, имеющиеся у его страны Павел Фельдман политолог

«В лучшем случае речь идет об утилизации устаревших средств, перечень которых определен международной Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — сообщил Фельдман.

Политолог объяснил, что заявление Байдена не несет в себе никакой сенсации, поскольку США должны были исполнить это обязательство еще шесть лет назад.

«Следует отметить, что на данный момент США являются единственной в мире страной, которая официально признает наличие у нее химического оружия. С формальной точки зрения, после его ликвидации существование ОЗХО потеряет какой-либо смысл», — заключил Фельдман.

Ранее в США раскрыли сроки уничтожения своего химического оружия. Замгоссекретаря страны по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что этот процесс завершится весной.

Москва многократно призывала Вашингтон выполнить свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.