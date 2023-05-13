В Венгрии рассказали о непрерывности запрета на ввоз зерна с Украины

В Венгрии заявили о сохранении непрерывности запрета на ввоз зерна с Украины

Будапешт смог сохранить непрерывность запрета на ввоз украинского зерна после того, как Венгрия отменила одностороннее эмбарго в связи со вступлением в силу общих ограничений Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет ТАСС.

Он прокомментировал введение новых правил обращения с украинской сельхозпродукцией. «Мы сохраняем запрет на импорт украинского зерна. Однако национальные ограничения теперь заменены запретом ЕС на его продажу в пяти странах Восточной Европы», — рассказал политик. Министр добавил, что это результат совместных действий Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии.

В апреле Венгрия решила оставить запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном. Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо стран Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе, отметил он.