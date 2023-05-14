В России назвали условие выхода из Арктического совета

МИД: Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Николай Корчунов назвал условие выхода из Арктического совета. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, такое решение Москва может принять при деструктивном поведении Запада и нарушении прав России как страны-члена организации. В качестве примера такого нарушения дипломат привел неприглашение представителей РФ на мероприятия Арктического совета.

Корчунов подчеркнул, что Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации и исходя из необходимости соблюдения российских интересов. Он также отметил, что на фоне ослабления роли РФ в организации и снижении ее эффективности, Россия ведет по арктической повестке активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями.

Ранее Норвегия сменила Россию на посту председателя Арктического совета.

После начала спецоперации на Украине члены Арктического совета (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция), председателем которого в 2021-2023 годах является Россия, фактически объявили Москве бойкот. Государства создали формат «7+1» и проводят встречи без участия Москвы, российское председательство и роль в организации игнорируются. Представитель Госдепа Шолле заявил, что совет может работать и без русских.