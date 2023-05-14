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03:48, 14 мая 2023Мир

В России назвали условие выхода из Арктического совета

МИД: Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Николай Корчунов назвал условие выхода из Арктического совета. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, такое решение Москва может принять при деструктивном поведении Запада и нарушении прав России как страны-члена организации. В качестве примера такого нарушения дипломат привел неприглашение представителей РФ на мероприятия Арктического совета.

Корчунов подчеркнул, что Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации и исходя из необходимости соблюдения российских интересов. Он также отметил, что на фоне ослабления роли РФ в организации и снижении ее эффективности, Россия ведет по арктической повестке активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями.

Ранее Норвегия сменила Россию на посту председателя Арктического совета.

После начала спецоперации на Украине члены Арктического совета (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция), председателем которого в 2021-2023 годах является Россия, фактически объявили Москве бойкот. Государства создали формат «7+1» и проводят встречи без участия Москвы, российское председательство и роль в организации игнорируются. Представитель Госдепа Шолле заявил, что совет может работать и без русских.

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Марина Совина
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