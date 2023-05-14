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10:37, 14 мая 2023Спорт

Американский боец стал рекордсменом по числу нокаутов в UFC

Американец Мэтт Браун оформил 13-й нокаут и стал рекордсменом UFC по этому показателю

Фото: Jim Dedmon / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Браун стал рекордсменом по числу нокаутов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Подробная статистика приведена на официальном сайте организации.

Спортсмен победил соотечественника Корта МакГи в турнире UFC on ABC 4. Поединок продлился 4 минуты. Для 42-летнего Брауна этот нокаут стал 13-м в промоушене. В 2021 году такого же результата добился другой американец, Деррик Льюис. Он оформил рекорд в бою против Криса Докоса.

Браун выступает в UFC с 2008 года. Всего в его активе 26 побед в карьере. Еще в 19 поединках он потерпел поражение.

Ксения Курашкина
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