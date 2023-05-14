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14:17, 14 мая 2023Мир

Зеленский нарушил правила этикета на встрече с Папой Римским

Президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с Папой Римским Франциском

Фото: Vatican Media / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил несколько правил этикета на встрече с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Exxpress.

Первой ошибкой Зеленского стало то, что он не пропустил главу католической церкви перед собой при входе в его кабинет. После президент сел в кресло раньше, чем Папа Римский, и не поднялся, когда один из советников понтифика пожимал ему руку. Кроме того, Зеленский появился на встрече в обычном свитере.

В феврале президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова раскритиковала Зеленского за внешний вид на встрече с королем Великобритании Карлом III. Президент Украины нарушил требования дресс-кода, надев лонгслив и штаны цвета хаки вместо делового костюма.

14 мая Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в берлинской резиденции. Зеленский прилетел в Берлин в ночь на воскресенье. Предполагается, что позже президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в городе Ахен на западе ФРГ. Программа визита Зеленского держится в секрете.

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Александра Качан
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