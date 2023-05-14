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17:03, 14 мая 2023Мир

Израиль уничтожил в секторе Газа верхушку «Исламского джихада»

Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада»

Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters

Израильским военным удалось уничтожить в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Об успешной операции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства в воскресенье, 14 мая, передает ТАСС.

Он отметил, что борьба с исламистами продолжалась на протяжении пяти дней. Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что армии и разведки была поставлена задача провести операцию, используя инициативу и внезапность, и это указание было выполнено.

Премьер высоко оценил действия израильских военнослужащих. «При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада в Газе". Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — разъяснил он.

Нетаньяху также выразил благодарность военным за профессионализм, а израильтянам — за выдержку.

11 мая сообщалось, что армия обороны Израиля объявила об уничтожении одного из командиров «Исламского джихада» Али Гали.

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Анна Щербакова
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