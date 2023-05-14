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12:12, 14 мая 2023Культура

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Глеба Панфилова после инсульта

Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что состояние Глеба Панфилова улучшилось

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Состояние 88-летнего российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова улучшилось после госпитализации. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, передает ТАСС.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально. Есть данные, что наш замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает и сына, который находится рядом с ним, подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его лечат», — заявил Варшавер.

Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом 11 мая. Позже врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.

Ранее российскую актрису и звезду сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько госпитализировали после падения в театре «Лицедеи» в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у 31-летней артистки ушибы мягких тканей головы и левого плеча. После обследования Прудько отправилась домой, ее состояние оценивается как стабильное.

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Александра Качан
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