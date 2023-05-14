Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:14, 14 мая 2023Россия

В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе

Глава Тольятти Ренц: превышений ПДК из-за пожара в покрасочном цехе не обнаружено

Фото: Globallookpress.com

Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в результате пожара в покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти не обнаружено. Об этом рассказал глава города Николай Ренц, пишет ТАСС.

Политик оценил экологическую обстановку из-за крупного пожара в городе. «Лаборатория отработала, превышений ПДК на территории жилых домов не было», — уточнил он.

Возгорание в покрасочном цехе в Тольятти вспыхнуло вечером в субботу, 13 мая. Сначала площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Позже она достигла 20 тысяч квадратных метров. Площадь обрушения составила 5 тысяч квадратных метров.

Сейчас пожар локализован, его продолжают тушить. Власти города сообщили, что работа МЧС в цеху осложнялась проблемой с питанием насоса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удары по складам ВСУ на западе Украины. Военкоры назвали налет «ударом возмездия»
Дочь Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью
Экс-советник главы Пентагона заявил о неспособности США восполнить потери ВСУ
Названы особенности ракеты Storm Shadow
Стало известно о планах Зеленского оккупировать российские города
В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе
Глава Тольятти назвал сложности в тушении покрасочного цеха
Польских политиков уличили в работе за «спасибо» от Украины
В России назвали условие выхода из Арктического совета
Экс-разведчик США спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.