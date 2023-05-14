Рогов высказался о заявлении главкома ВСУ о планах по захвату Крыма и Донбасса

Рогов счел аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по захвату Крыма

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел аутотренингом заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса. Его высказывание по ситуации приводит РИА Новости.

До этого Залужный в рамках документального фильма, показанного на телевидении, рассказал, что украинская армия знает, как захватить Крым и регионы Донбасса. В то же время главком ВСУ обратил внимание, что для этого потребуется сделать «очень и очень большой объем работы».

«При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные», — сказал Рогов в ответ на слова Залужного.

13 мая Рогов сообщал о том, что Киев хочет захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его мнению, все прочие рассуждения украинской стороны являются отвлекающим маневром. Чиновник также допустил, что войска Украины намерены захватить плацдарм и как можно ближе подойти к атомной станции, сделав ее «неприкасаемым местом». По этому объекту российские военные бить не будут и ВСУ это прекрасно знают, резюмировал Рогов.

До этого глава национальной компании «Энергоатом» Петр Котин признал необходимость ВСУ обойти ЗАЭС, если они будут начинать атаковать. Он также отметил, что Украина ответственна за сохранение целостности станции в Запорожской области и ВСУ это полностью понимают.