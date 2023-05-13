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11:21, 13 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил о планах Киева захватить ЗАЭС

Рогов заявил, что Киев хочет захватить ЗАЭС, остальное является отвлекающим маневром

Фото: РИА Новости

Украинские войска сохраняют план захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и все прочие заявления являются лишь отвлекающим маневром. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, разного рода заявления о ЗАЭС, в том числе главы нацкомпании «Энергоатом» Петра Котина, — это «отвлекающий маневр». Рогов отметил, что бойцы ВСУ однозначно собираются организовать «спецоперацию по форсированию Днепра».

Помимо этого, как считает чиновник, войска Украины хотят захватить плацдарм и как можно ближе подойти к атомной станции, сделав ее «неприкасаемым местом». По этому объекту российские военные бить не будут, и ВСУ это «прекрасно знают», заключил Рогов.

Ранее глава национальной компании «Энергоатом» Петр Котин признал необходимость ВСУ обойти ЗАЭС, если они будут начинать атаковать. Он также отметил, что Украина ответственна за сохранение целостности станции в Запорожской области и ВСУ это «полностью понимают».

В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона решили частично вывозить жителей 18 прифронтовых поселений, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны украинских военных. Прежде всего это коснется детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов лечебных заведений. В тот же момент Рогов рассказал про план Киева захватить ЗАЭС.

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Варвара Кошечкина
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