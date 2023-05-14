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21:13, 14 мая 2023Спорт

«Ростов» уступил «Сочи» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Ростов» уступил «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 89-й минуте забил 19-летний полузащитник Тимофей Шипунов.

«Сочи» имеет в активе 37 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Ростов» с 50 очками занимает третью строку.

В следующем туре 21 мая «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Сочи» днем позже на выезде встретится с «Пари Нижний Новгород».

Дарья Коршунова
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