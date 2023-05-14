В Турции допустили проведение второго тура президентских выборов

Турецкая оппозиция допустила проведение второго тура президентских выборов в стране

Представители оппозиции допустили проведение президентских выборов в Турции в два тура. Об этом заявил ТАСС источник в оппозиционном альянсе, комментируя первые итоги прошедших в воскресенье, 14 мая, в стране выборов.

Собеседник агентства отметил, что вероятность такого сценария весьма высока. «Но нужно подождать, возможно, дело завершится одним туром», — пояснил источник в турецкой оппозиции.

До этого представитель Народно-республиканской партии Турции Фаик Озтрак счел позитивными первые итоги голосования.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по предварительным подсчетам, набирает 54 процента голосов по результатам подсчета свыше 9 процентов урн. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, по данным на 18:30 (время совпадает с московским), набрал более 35 процентов голосов. Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА» получил более 5 процентов голосов.

В воскресенье, 14 мая, в Турции стартовало голосование на выборах президента и парламента страны. Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.