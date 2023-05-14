Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 14 мая 2023Мир

Кандидат в президенты Турции оценил вероятность второго тура выборов

Кандидат в президенты Турции Оган заявил, что вероятность второго тура выборов высока

Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции высока. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что разрыв между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу продолжает сокращаться и составил 7,13 процентного пункта.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов оценил шансы кандидатов в президенты Турции за два дня до выборов. По его мнению, Эрдоган победит в первом туре голосования.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Разрыв на выборах президента Турции между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился
Аэропорт в Лондоне приостановил рейсы из-за сообщений о БПЛА
Кандидат в президенты Турции оценил вероятность второго тура выборов
Зеленский прибыл в Париж
Макрон рассказал об особенностях построения архитектуры безопасности ЕС
Врач назвала три группы особенно подверженных развитию онкологии людей
Названы российские города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье
Сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг
Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии на пол
Названы результаты парламентских выборов в Турции после вскрытия половины урн
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.