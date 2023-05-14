Кандидат в президенты Турции оценил вероятность второго тура выборов

Кандидат в президенты Турции Оган заявил, что вероятность второго тура выборов высока

Кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции высока. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что разрыв между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу продолжает сокращаться и составил 7,13 процентного пункта.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов оценил шансы кандидатов в президенты Турции за два дня до выборов. По его мнению, Эрдоган победит в первом туре голосования.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским).