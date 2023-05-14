Вучич объявил об уходе с поста главы СПП

Вучич заявил о скором уходе с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии

В ближайшее время президент Сербии Александр Вучич уйдет с поста главы Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«И об этом [оппоненты] врали, что никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее», — добавил Вучич.

По словам президента Сербии, съезд, запланированный на 26 мая, будет крупнейшим в истории страны, на нем примут важные решения.

Ранее в мае Вучич отказался голосовать по декларации против Российской Федерации на саммите Совета Европы. «Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападками из Европы, что было бы не очень разумно», — заявил сербский лидер. Он также добавил, что откажется от поездки в Рейкьявик.

