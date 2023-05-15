Боец UFC рассказал о совете Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC Магомедов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов советовал заранее осматривать арену

Российско-немецкий боец смешанного стиля (MMA) Абусупьян Магомедов рассказал в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» о совете бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Магомедов вспомнил, что Нурмагомедов рекомендовал ему заранее осматривать арену, на которой будет проходить поединок. «Хабиб мне сказал: "Как зайдешь, посмотри по сторонам, рассмотри каждый угол здания, чтобы ты мог определять дистанцию к сопернику, чтобы ты визуально понимал, в каком помещении ты находишься"», — поделился боец.

32-летний Магомедов провел в ММА 30 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием закончился ничьей. В UFC он дрался один раз, в сентябре 2022 года победив американца Дастина Стольцфуса.

Следующий поединок Магомедова, выступающего в среднем весе, состоится 1 июля. Ему предстоит подраться с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC в Лас-Вегасе.