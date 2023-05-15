Мужа блогерши Блиновской обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

СКР предъявил обвинение мужу блогерши Блиновской в неуплате налогов и отмывании денег

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — в неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его супругой в период с 2019-го по 2021 год. По делу в качестве пособников также проходят пока не установленные лица, отметили в СКР.

Следствие планирует просить суд об избрании Блиновскому меры пресечения.

14 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.